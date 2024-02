Tom Maior e Independente são rebaixadas no Carnaval de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As escolas de samba Tom Maior e Independente Tricolor foram rebaixadas para o Grupo de Acesso do Carnaval em São Paulo. A apuração foi realizada na tarde desta terça-feira (13), no sambódramo do Anhembi.

A Tom Maior teve como enredo "Aysú: uma História de Amor", e a Independente apresentou "Agojie, a lâmina da liberdade!"

Leia Também: Mocidade Alegre é campeã do Carnaval 2024 de São Paulo