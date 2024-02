Jornalista sofre racismo e é agredido em supermercado no Rio

Nesta segunda (19), passou a circular nas redes sociais um vídeo onde o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, relata ataques que sofreu em um supermercado de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O jornalista revelou que foi agredido a socos e sofreu racismo durante uma briga com mãe e filha na noite de sexta-feira (16). Daniel gravou um vídeo que mostra uma das agressoras, identificada como Letícia Karam de Assis, cometendo injúria racial.

No vídeo, Daniel aparece discutindo com as mulheres e outras pessoas confirmam os ataques das duas contra o jornalista. Em determinado momento, as duas atacam também os outros clientes do supermercado: "Negrada", disseram e ainda ironizavam a vítima e as testemunhas.

Daniel contou que a briga começou por conta da fila do caixa, uma vez que mãe e filha saíram e voltaram tentando passar na frente dos outros clientes. A filha, Letícia, começou a agredir e arranhar o jornalista, que foi defendido por populares.

De acordo com o jornal, Letícia foi presa em flagrante após os policiais assistirem as imagens dela falando "essa negrada", em ofensa contra Daniel e aos demais clientes negros que estavam no local. A 52ª DP (Nova Iguaçu) investiga o caso.