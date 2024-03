Menina de 4 anos morre após ser esquecida dentro de carro em Alagoinhas

Uma tragédia abalou a cidade de Alagoinhas na tarde desta quarta-feira (6). Uma menina de apenas 4 anos faleceu após ser esquecida dentro de um carro pelo próprio pai.

De acordo com a Revista Recôncavo, o fato aconteceu por volta das 13h30, quando o pai saiu com a menina. Às 15h, a mãe da criança, preocupada com a demora e com os sintomas gripais que a filha apresentava nos últimos dias, ligou para a escola para saber notícias. Foi nesse momento que a falta da menina foi notada.

Ainda não há detalhes sobre as condições em que a criança foi encontrada, mas o óbito foi confirmado pelo SAMU. O corpo da menina foi levado para o IML do município.

Após a tragédia, o pai, em estado de choque, se apresentou espontaneamente à delegacia de Alagoinhas. Ele relatou que só percebeu ter esquecido a filha no carro quando a esposa ligou. Desesperado, ele foi até o veículo, mas encontrou a criança sem vida.

A Polícia Civil autuou o pai por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele foi liberado após prestar depoimento.

O colégio onde a menina estudava emitiu uma nota de pesar, lamentando a precoce partida da pequena e manifestando solidariedade à família. As aulas de quinta-feira (7) foram suspensas em homenagem à menina.

