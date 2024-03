Estudante de medicina morre em acidente de carro; motorista fugiu

A comunidade de Catalão, no sudeste de Goiás, está de luto pela morte de Júlia Ferreira Demétrio, 19 anos, estudante de medicina que faleceu em um acidente de carro na manhã de sábado (16).

Júlia retornava de uma festa com quatro amigos quando o veículo em que estava capotou na Avenida Espírito Santo. Segundo testemunhas, o motorista que se negou a prestar socorro às vítimas e fugiu do local, ainda está sendo procurado pela Polícia Civil.

Filha de um bombeiro militar, a jovem havia sido aprovada no vestibular de medicina no início deste ano e estava ansiosa para iniciar sua jornada na área da saúde.

Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram sua profunda tristeza e comoção com a perda.

As autoridades apuram as circunstâncias do acidente e trabalham para identificar e responsabilizar o condutor do veículo.

