Saiba quais os Patrimônios Mundiais da Humanidade que estão no Brasil

Você conhece todos os Patrimônios Mundiais da Humanidade que estão no Brasil? - Não é novidade que o Brasil tem paisagens naturais e monumentos arquitetônicos de tirar o fôlego. Mas você sabia que nosso país tem 23 Patrimônios Mundiais da Humanidade reconhecidos pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)? Em quantas delas você já esteve? Quantas ainda quer visitar? Conheça esses tesouros nacionais promovidos a marcos da humanidade. Você vai ficar impressionado e orgulhoso com essas maravilhas protegidas. Na galeria, veja onde ficam os Patrimônios da UNESCO que podem ser encontrados no Brasil!

© <p>Shutterstock</p>