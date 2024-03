Jovem do meme "Já acabou, Jéssica?" recebe indenização

"Já acabou, Jéssica": Justiça determina indenização para jovem que virou meme





Em 2015, um vídeo que mostrava uma briga entre duas jovens na saída de uma escola em Alto Jequitibá, Minas Gerais, viralizou nas redes sociais. O meme "Já acabou, Jéssica" se tornou um fenômeno cultural, inspirando até mesmo um jogo online.

Processo judicial:

Em 2019, Lara da Silva Tavares, a jovem que ficou conhecida como "Jéssica", entrou na Justiça contra os criadores do jogo "Já acabou, Jéssica". Ela alegou que não autorizou o uso de sua imagem e pediu uma indenização de R$ 45 mil por danos morais.

Os responsáveis pelo jogo argumentaram que o jogo foi excluído em 2018, antes da abertura do processo, e que o valor pedido era "descabido". Afirmaram também que o jogo não utilizava imagens de Lara, mas apenas desenhos e o nome com referência ao meme.

Em 2022, o juiz Braulino Corrêa da Rocha Neto negou a indenização, alegando que não houve "angústia, tristeza e abalo psicológico" da autora com o episódio. O juiz chegou a dizer que Lara teria "se vangloriado" do caso no Instagram. Ele ainda a condenou a pagar R$ 3 mil em custas processuais.

De acordo com a Itatiaia, no início de março de 2024, a 17ª Câmara Cível de Belo Horizonte reverteu a decisão de primeira instância e condenou os responsáveis pelo jogo a pagar indenização a Lara. A quantia ainda será definida.

