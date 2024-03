Enfermeiros adotam menina que cuidaram por 8 meses

Um casal de enfermeiros, unidos em matrimônio desde 2020, desempenhava suas funções em um hospital no Nebraska, nos EUA, quando tiveram um encontro que mudaria suas vidas para sempre. Taylor e Drew Deras decidiram adotar uma menina que esteve sob seus cuidados durante oito meses de internação.

Ella veio ao mundo prematura, com apenas 23 semanas de gestação, conforme relatado pelo Good Morning America, e passou oito longos meses internada, dependendo de um tubo de respiração.

"Dada sua condição, ela estava à beira da sobrevivência", compartilhou Drew Deras. "Ela estava muito doente. Houve momentos em que os médicos nos aconselharam a ficar de olho nela, pois ela poderia não passar daquela noite", acrescentou Taylor Deras.

Superando os prognósticos desfavoráveis, a menina conquistou uma vitória sobre a adversidade, e em dezembro de 2021, o casal recebeu a notícia de que a guarda de Ella havia sido assumida pelo estado. Foi então que os enfermeiros decidiram que queriam ser os pais da pequena.

"Eu me importo muito com ela e quero tê-la em casa, cuidando dela como nossa própria filha", expressou Taylor ao marido na época. "Foi assim, eu a amei como minha paciente, e depois de nos tornarmos pais adotivos, a amei como minha própria filha", confessou a mulher.

A partir desse momento, Taylor e Drew tornaram-se os responsáveis temporários pela bebê até novembro de 2023. Ella permaneceu hospitalizada até o dia 7 de abril de 2022, data em que foi levada para casa pelos enfermeiros.

Em 18 de novembro do ano passado, Taylor e Drew oficializaram a adoção da menina. "Quando o juiz anunciou que ela agora era nossa filha, foi um sonho que se tornou realidade", compartilhou Taylor. "Foi ainda mais emocionante do que poderíamos imaginar", acrescentou Drew Deras, que destacou que somente o dia do casamento se iguala à data da adoção de Ella.

Os pais afirmam que a filha possui uma personalidade "radiante" e que as sessões terapêuticas semanais estão contribuindo para seu progresso. "Nos sentimos extremamente abençoados", declarou o casal, ressaltando o imenso amor que nutrem pela pequena Ella.

Leia Também: Morador é preso acusado de cortar corda de trabalhador que limpava prédio