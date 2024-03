Grávida, influenciadora de 22 anos morre com suspeita de dengue em GO

A influenciadora Sofia Amorim, de 22 anos, faleceu em Goiânia, Goiás, após contrair dengue. Segundo informações da mídia local, ela estava no sétimo mês de gestação quando a doença se agravou, levando à falência dos órgãos. Sofia chegou a ser entubada, mas não resistiu.

Devido à piora no quadro de Sofia, os médicos realizaram uma cesariana de emergência, mas o bebê, Dante, também não resistiu. O enterro de ambos aconteceu nesta quinta-feira (28) no cemitério Vale do Cerrado.

Familiares e amigos de Sofia expressaram profunda tristeza nas redes sociais. A jovem era muito querida e aguardava ansiosamente a chegada de seu primeiro filho. Em um comunicado, a família lamentou a perda:

"Dante, mesmo sem ter nascido, já era muito amado por seus pais e familiares. Sua partida representa a perda de um futuro cheio de possibilidades."

Sofia era ativa nas redes sociais, onde compartilhava receitas, dicas de maquiagem e resenhas de livros. Sua morte precoce gera grande comoção e serve como um alerta sobre a gravidade da dengue.

Dengue no Brasil:

De acordo com o último Informe Diário da doença, divulgado em 27 de março, o Brasil registra mais de 2,3 milhões de casos de dengue, com cerca de 20.891 casos graves. Em Goiás, estado onde Sofia morava, mais de 70 mil casos foram confirmados nos primeiros três meses de 2024.

