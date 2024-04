Idoso é atacado nas mãos, braços e pernas por um Pitbull em Minas Gerais

Um homem de 71 anos foi atacado por um cachorro da raça Pitbull na tarde do último sábado (6), em uma propriedade rural próxima à comunidade Ponta do Morro, em Montes Claros, no Norte de Minas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal estava na propriedade há um dia e ninguém sabia informar quem era o dono.

O idoso foi atacado nas mãos, braços e perna esquerda e foi socorrido por sua esposa. Ele recebeu os primeiros atendimentos na sede do Sétimo Batalhão da cidade e foi encaminhado para o Hospital Universitário. A vítima relatou que, após ser atacado, correu para dentro do seu veículo para se proteger do cão, e que suas duas filhas, de 11 e 16 anos, ficaram presas dentro da residência devido à presença do animal no quintal.

A equipe de Bombeiros foi acionada e, com o uso de equipamentos específicos, capturou o cão e o conduziu até a unidade do Centro de Zoonoses.

