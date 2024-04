Namorada de condutor do Porsche presta depoimento, e amigo segue na UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A namorada do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche que se envolveu no acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, prestou depoimento nesta terça (9) no 30º DP (Distrito Policial), no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

O depoimento durou cerca de duas horas. A jovem chegou e deixou a delegacia encapuzada. O objetivo da polícia é compreender se ela corrobora a versão de outra amiga de Fernando que declarou que ele bebeu na noite do acidente.

A jovem chegou à delegacia acompanhada de quatro advogados, sendo que dois deles também representam Fernando.

Na saída, a defesa da jovem disse que não poderia se manifestar sobre o que foi dito no depoimento porque o caso corre em segredo de Justiça.

O acidente também deixou ferido o colega de Fernando Marcus Vinícius, 22, que estava no banco do passageiro do Porsche. Ele segue internado no Hospital São Luiz.

De acordo com o advogado de Marcus, José Roberto Soares, o jovem passou passar por cirurgia em decorrência de um derrame pleural bilateral com permanência de dreno em ambos os lados, causado pelo trauma, e permanece na UTI.

Soares diz que ele responde bem ao tratamento, saiu do coma induzido e já iniciou sessões de fisioterapia, porém ainda não tem condições de falar sobre o acidente.

"A família continua dando apoio, com esperança e previsão de alta da UTI nos próximos dias", disse o advogado, em nota.

PEDIDO DE PRISÃO NEGADO

Na noite desta segunda (8), o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou um segundo pedido de prisão de Fernando, feito pela Polícia Civil no último sábado. O delegado Nelson Alves, do 30º DP, alegou que o empresário tem poder aquisitivo elevado e pode tentar subornar testemunhas e forjar provas a seu favor.

A Justiça rejeitou o pedido e substituiu a prisão por medidas cautelares. Entre elas, segundo apurou a Folha de S.Paulo, está a proibição de contato de Fernando com os envolvidos na ocorrência e com a família de Ornaldo.

Fernando foi indiciado criminalmente por homicídio doloso, lesão corporal e fuga de local de acidente, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).