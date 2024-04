Aluno de 16 anos atira cinco vezes em colega de escola em Alagoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um aluno de 16 anos atirou em um colega dentro da Escola Estadual Coité das Pinhas, em Igaci, no agreste alagoano, na manhã desta quinta (18), segundo o governo de Alagoas. O adolescente foi apreendido por uma equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar.

A vítima, de 15 anos, foi atingida por cinco tiros -na região cervical, tórax, abdômen, e nos dois braços. O jovem foi levado para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. De acordo com o governo do estado, o ferido chegou à unidade de saúde consciente, orientado e em situação estável.

Em depoimento na Delegacia de Igaci, o agressor afirmou que atirou contra o colega porque ele está namorando sua ex-namorada.

O adolescente ferido contou que estava na sala de aula quando foi chamado. Ao sair, foi atingido pelos disparos. Ele disse ainda que não conhecia o agressor.

As aulas foram suspensas depois do ataque e só serão retomadas na próxima semana, de acordo com governo de Alagoas.

A Secretaria de Estado da Educação afirmou que tomou as providências necessárias para garantir a devida assistência à vítima, "reafirmando o seu compromisso com a segurança e bem-estar de toda a comunidade escolar".

O Governo de Alagoas lamentou o ataque e afirmou que tem sido atuante no desenvolvimento de ações para disseminar a cultura da paz, prevenindo e combatendo toda e qualquer forma de violência nas escolas, a exemplo da prática de bullying, com o Batalhão de Polícia Escolar tendo realizado quase 4.000 visitas às escolas das redes pública e privada de Alagoas em 2023.

"Some-se a isso a realização de simulados integrados, na capital e interior, sobre como reagir a um eventual ataque, ocasião em que os vigias escolares passam por capacitação que inclui, inclusive, noções de primeiros socorros", destacou a gestão Paulo Dantas (MDB).

O governo ainda afirmou que contratou 60 psicólogos e 20 assistentes sociais, no mês de fevereiro, que desenvolvem ações de promoção à saúde mental dos estudantes da rede estadual de ensino.