Famosos lamentam morte de Zé Celso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu aos 86 anos o diretor teatral Zé Celso, nesta quinta-feira (6). Ele estava internado desde a última terça-feira (4), quando um incêndio tomou conta de seu apartamento em São Paulo.

Nas redes sociais, famosos e amigos lamentaram a partida do dramaturgo.

José de Abreu: "Morreu Zé Celso. RIP. O teatro chora."

Britto Jr.: "Morre em São Paulo Zé Celso Martinez, um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Foi o epílogo de uma tragédia!"

Laerte Coutinho: "Zé Celso, querido. Que triste saber dessa morte."

Flávia Oliveira: " Zé Celso Martinez Corrêa morre em São Paulo."

Fernando Haddad: "Com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. Meus sentimentos aos familiares."

Guilherme Boulos:" Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!"

