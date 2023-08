Rei Charles 3º quer decidir futuro da monarquia britânica

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O encontro da família real britânica no Castelo de Balmoral, Escócia, nos próximos dias, será marcado por uma reunião especial entre o rei Charles 3º, o seu filho mais velho, o príncipe William, e a princesa Kate Middleton. Na reunião, o monarca pretende anunciar o que irá fazer no futuro com relação a família real. O príncipe Harry não foi chamado para o compromisso.

Segundo dois dos principais jornais ingleses, The Sun e The Mirror, o objetivo de Charles 3º é aproveitar a popularidade do casal entre os súditos. Ele também irá avaliar sobre o próprio papel e da rainha Camila no futuro da monarquia.

"Charles vê como seu maior dever cumprir o desejo de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª (1900-2022). Um de seus papéis centrais deve ser garantir não apenas a sobrevivência, mas também a robustez da Comunidade", contou uma fonte próxima da família real ao The Mirror. A mesma fonte ainda acrescentou: "Charles quer que William e Kate estejam no centro do futuro e o da monarquia em geral."

No encontro, o rei irá anunciar também as próximas viagens e compromissos internacionais. Ele planeja visitar o Canadá e a Austrália em 2024, segundo The Mirror.

