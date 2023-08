Revólver de Elvis Presley é vendido por quase R$ 1 milhão em leilão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em novembro de 1976, nove meses antes da morte, o cantor Elvis Presley (1935-1977) recebia de presente um revólver todo personalizado com estrelas de cinco pontas e uma águia segurando uma bandeira americana cravados. Porém, ele pouco conseguiu desfrutar do objeto.

A arma, um modelo 53, da Smith & Wesson, também contava com a data de 1776 em ouro no cano, em celebração à independência dos Estados Unidos.

Agora, segundo o TMZ, a arma da coleção de Presley acaba de ser arrematada num leilão por mais de US$ 199 mil dólares, o equivalente pela cotação atual a mais de R$ 970 mil.

O montante superou as expectativas que eram de uma oferta de cerca de US$ 60 mil (R$ 292 mil).

O Rei do Rock supostamente era dono de um arsenal que contava com mais de 35 armas e uma metralhadora.

Elvis Presley’s beloved revolver up for auction to commemorate the anniversary of his death https://t.co/XzHgtf1Hvg pic.twitter.com/4s7cT8kJR2