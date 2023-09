Após 'Friends', Jennifer Aniston criou sua própria produtora e virou peça chave em Hollywood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ser ator e produtor se tornou febre em Hollywood, como é o caso de Will Smith, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Contudo, antes da maioria deles, Jennifer Aniston já desempenhava os dois papéis. Sem divulgar tanto o lado empresária, a estrela de "Friends" se tornou, ao mesmo tempo, sucesso das telonas e peça-chave na indústria cinematográfica.

Em 2008, Jennifer e Kristin Hahn lançaram a produtora Echo Films, responsável por filmes de sucesso da época, como "Coincidências do Amor", e de hoje, como "Mistério no Mediterrâneo" e a série "The Morning Show" (Apple TV+). Todos são produzidos e estrelados pela atriz.

Antes de criar sua própria empresa, Jennifer foi sócia da Plan B Entertainment, criada em conjunto com o ex-marido Brad Pitt, quando os dois ainda eram casados. A companhia produziu filmes como o ganhador do Oscar "12 Anos de Escravidão".

A atriz disse ao The Wall Street Journal Magazine que, no início, seu negócio com Hahn não teve boa recepção: "Era um ambiente dominado por homens e era como se dissessem: 'Ah, vocês duas não são fofas?'". Contudo, defendeu sempre manter a postura para conseguir o que se quer.

"Houve um momento no meu mundo, na minha carreira, em que percebi que não é preciso ser agressiva, combativa, malvada ou emocional ao defender o que você merece e o que você quer", diz ela. "É um músculo difícil de desenvolver. E também ser amada e respeitada. É difícil de alcançar."

Consolidada em Hollywood, mesmo sem ter entrado no circuito de super-heróis ou conquistado papéis tão duradouros quanto o de "Friends", ela contou que, agora, está pronta para exercer um envolvimento ainda mais prático em seu trabalho como produtora do que em qualquer outro momento de sua carreira.