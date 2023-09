Klara Castanho planeja programa com colegas Paolla Oliveira e Giovanna Antonelli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Klara Castanho conseguiu finalmente vir ao The Town neste domingo (10), já que estava ocupada com gravações da terceira temporada de "De Volta aos 15" e com o podcast "Sem Nome Pode". A atriz de 22 anos disse ao F5 que queria "gritar e berrar" por Iza, Gloria Groove e Bruno Mars, se não tivesse que preservar sua voz nesse momento agitado da carreira.

Klara chegou a ficar afastada dos trabalhos por alguns meses no ano passado, após divulgar ter sido vítima de violência sexual, assunto que não comenta em público. Agora, ela comemora que está "começando o processo de gravação da série e gravando o podcast. Falando nele, tenho que preservar minha voz mais do que nunca".

Na primeira temporada, Klara dividiu a apresentação com a atriz Fernanda Concon e levou convidados como Maisa, Whindersson Nunes e Manu Gavassi. Na segunda, ela quer levar duas de suas colegas na dramaturgia, com quem já contracenou: Paolla Oliveira e Giovanna Antonelli.

"São grandes atrizes, marcantes na minha carreira. Quero explorar essa outra vertente com elas", disse.

A atriz também está na terceira temporada de "Bom dia, Verônica" (Netflix), como Ângela, personagem que é filha de Reynaldo Gianecchini na série. Ela adianta que esta fase é a "mais intensa" da trama.