Surpresa com pedido de demissão, Globo busca substituto para comentarista de futebol Pedrinho

(FOLHAPRESS) - O pedido de demissão de Pedrinho, ex-jogador de Vasco e Palmeiras, que aconteceu na última quinta-feira (15), pegou de surpresa executivos do Esporte da Globo. Elogiado por público e por jornalistas, Pedrinho vinha ganhando espaço e participava com frequência de transmissões na TV aberta.

Para não perder alguém com a sua característica, considerada rara dentro do elenco esportivo, a emissora já definiu que vai monitorar no mercado um nome que também tenha experiência em campo e que se profunde nas análises táticas dos jogos de futebol.

Pedrinho gravou pilotos antes de ser contratado pela Globo, e a emissora pretende repetir este processo agora. Internamente, nomes que são vistos como promissores vão ser aprimorados. É o caso do ex-lateral Ramon Motta, ex-Vasco e Flamengo, que chegou recentemente e tem sido elogiado nos bastidores.

Pedrinho estava escalado para a transmissão de Vasco x Fluminense, marcado para acontecer neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília). Em seu lugar, a Globo escalou de última hora Richarlyson Barbosa, ex-lateral que atuou pelo São Paulo e Atlético-MG.

Pedrinho pediu demissão após participar do Seleção SporTV, apresentado por André Rizek, na tarde desta quinta (14). Procurada pelo F5, a Globo confirmou que Pedrinho pediu demissão: "Pedrinho não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo. A decisão pela saída partiu do comentarista, que pretende se dedicar a projetos pessoais".

O período na Globo foi a segunda experiência de Pedrinho na televisão. Em 2014, foi contratado para ser comentarista do programa Jogo Aberto Rio, da Band, junto com o ex-jogador Djaminha e a apresentadora Larissa Erthal. Em 2015, em razão de uma crise financeira da Band, 50 profissionais foram demitidos, entre eles Pedrinho. O programa acabou chegando ao fim. Uma nova oportunidade só viria em 2019.

Após indicações e participações especiais, em 2019, Pedrinho foi contratado para ser comentarista esportivo da Globo. Sua última transmissão aconteceu no jogo entre Flamengo 0 x 3 Athletico-PR, na última quarta-feira (13), pelo Brasileirão. Fora da Globo, ele deve virar "cartola" do Vasco, clube do coração e pelo qual ela foi revelado pelo futebol.

