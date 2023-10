Amaury Lorenzo e Diego Martins serão Rei e Rainha da Parada LGBTQIA+ de Madureira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso como o casal Ramiro e Kelvin na novela das 21h da Globo "Terra e Paixão", os atores Amaury Lorenzo e Diego Martins serão homenageados na Parada LGBTQIA+ de Madureira, no Rio de Janeiro.

Segundo a organização, ambos se tornaram vozes ativas da comunidade e por isso foram escolhidos para serem Rei e Rainha do evento, que acontecerá no próximo dia 29 de outubro, a partir das 9h.

A festa terá a direção artística do comentarista do Carnaval Milton Cunha. "Animação total para esse grande dia. Será formidável, vamos colorir as ruas de Madureira. Viva a Diversidade. Viva todas as formas de amor", postou.