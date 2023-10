Rihanna terá retorno com turnê internacional e dois álbuns, afirma site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna pode estar prestes a fazer o aguardado retorno aos palcos. É o que diz o jornal britânico The Mirror. A notícia afirma que a cantora e sua equipe estariam preparando uma turnê internacional para os próximos anos a partir de um acordo feito com a Live Nation de cerca de R$ 195,7 milhões. Haveria também o lançamento de dois álbuns.

"Rihanna está planejando discretamente uma turnê de retorno após assinar com a Live Nation. O acordo foi criado para facilitar uma turnê mundial e sua equipe criativa está trabalhando silenciosamente em Los Angeles, montando tudo enquanto ela cria sua família. Ela fará o show ao vivo quando estiver pronta para voltar ao trabalho e tiver material para lançar dois álbuns", disse uma fonte ao The Mirror.

A última vez que os fãs puderam matar a saudade de Rihanna performando ao vivo foi durante o intervalo do Super Bowl em fevereiro deste ano -quando também anunciou que estava gravida de seu segundo filho. Antes disso, a cantora não pisava em um palco há sete anos.

A última músca lançada pela artista pop foi "Lift Me Up", em 2022. A música faz parte da trilha sonora do filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" e concorreu ao Oscar.

Rihanna tem se dedicado a sua marca de cosméticos Fenty Beauty, que a tornou bilionária e a mulher mais rica do ramo da música. E também à sua família. Ao lado do rapper A$AP Rocky, ela é mãe de RZA Athelston Mayers, de 18 meses, e de Riot Rose, de dois meses.

