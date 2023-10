Ex-Power Couple cai em golpe ao tentar comprar ingressos do show do RBD

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-Power Couple Mirela Janis afirmou que caiu em um golpe ao tentar comprar ingressos para o show do RBD, banda mexicana que fará turnê no Brasil no próximo mês. Ela contou que gastou mais de R$ 7 mil em supostas entradas para a apresentação.

Mirela contou no Instagram que suspeitava que havia caído em um golpe, mas, recentemente, teve certeza da perda de dinheiro. "Lembram que tinha comentado que eu achava que tinha levado um golpe de um camarote do show do RBD em São Paulo, mas eu não tinha certeza? Pronto! A certeza veio, e é verdade e eu me lasquei. Paguei R$ 3,5 mil em um ingresso que era camarote, open bar, open food, e ainda tinha acesso para a pista premium. Ainda comprei para minha amiga", disse ela.

Em seguida, ela falou que tentou entrar em contato com o comprador, mas não obteve resposta. "Gastei R$ 7 mil e o camarote é golpe. Ninguém responde o e-mail, eu não recebi meu ingresso, eles não devolvem o dinheiro das pessoas. O Twitter está pegando fogo com todos os fãs falando, e realmente é golpe. Mandei mensagem tentando ver se ele me dava meu ingresso ou meu dinheiro, e sabe o que fizeram? Não responderam. Estou sem meu ingresso e sem meu dinheiro", lamentou.

De acordo com Mirela, ela pretende processar os golpistas. "Se ao menos devolvessem meu dinheiro, eu comprava para ir na pista premium, em outro canto. Mas simplesmente perdi meus R$ 7 mil e não tenho ingresso para ir pro show. Estou atrás dos meus direitos para processar e eles devolverem meu dinheiro. Agora lá vai eu, atrás de outro canto, para poder ir nesse show", finalizou.