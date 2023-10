Britney Spears leva duas multas de trânsito e diz que pressa era para ir ao banheiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em menos de um mês, a cantora Britney Spears levou duas multas de trânsito perto de sua mansão nos Estados Unidos. Para explicar uma delas, a desculpa que artista usou foi que estava apertada para ir ao banheiro.

O TMZ teve acesso aos vídeos (veja um deles abaixo) das duas abordagens policiais, uma no dia 10 de setembro e outra em 6 de outubro.

Na primeira, Spears foi parada sem sua habilitação e alegou que os documentos ficavam com seus seguranças. A multa representa o equivalente a mais de R$ 5.700.

Já a multa mais recente, do início de outubro, aconteceu pelo fato de passar nas linhas duplas amarelas. "Sinto muito, tenho que usar o banheiro. Está prestes a sair agora. Sinto muito", ela disse ao oficial. A multa para esse caso é equivalente a R$ 1.655.

Também em setembro, Spears virou notícia e a polícia foi acionada depois de ela aparecer em vídeo dançando com facas.

A polícia norte-americana fez uma visita à casa dela e, segundo informações do TMZ, as autoridades foram até a residência após receber uma chamada de um integrante do grupo LAPD (grupo que lida com avaliações mentais nos EUA).

Conforme o site americano, os agentes foram ao local e conversaram com o segurança da cantora, que garantiu que ela estava bem, mas não queria ser incomodada. Mais tarde, o advogado da artista ligou para a polícia a fim de averiguar a denúncia, já que os agentes não vão à casa de Britney a partir da ligação de fãs.

Nas redes sociais, o vídeo de Britney dançando com facas viralizou, mas ela garantiu que eram falsas. No entanto, uma hora depois da publicação original, a artista surgiu em outro vídeo com um suposto corte na perna e um curativo no braço.