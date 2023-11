Sharon Stone diz que foi assediada por executivo da Sony na década de 1980

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sharon Stone, dos filmes "Instinto Selvagem" e "Casino", disse ter sido assediada por um executivo do estúdio Sony na década de 1980, quando ainda estava no início da carreira.

A atriz contou que foi até o escritório do homem para uma reunião de trabalho e, quando estavam os dois a sós, ele mostrou seu pênis a ela.

"Tinha um sofá enorme e muito baixo, e eu sentei nele", contou ela no podcast Let's Talk Off Camera. O executivo, então, que não teve o nome revelado, começou a elogiar sua aparência até que parou em frente a ela, de pé, com a virilha na altura de seu rosto.

"Ele disse 'mas antes...' e colocou seu pênis para fora", disse. "Eu era muito jovem e estava nervosa, então comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Eu não conseguia parar, porque fiquei histérica. Ele então o guardou."

Pouco depois, a secretária do homem entrou e a conduziu para a saída.

O episódio não foi isolado na carreira de Stone. "Eu estive nesse meio [em Hollywood] por 40 anos, você imagina pelo que passei nesse meio há 40 anos, quando comecei, com a aparência que eu tenho? Já vi de tudo" respondeu a um jornalista da CBS em 2018, quando questionada se já havia sofrido algum tipo de assédio sexual.

Stone disse que está aberta a ouvir as desculpas dos homens que a assediaram, mas que se eles não estão dispostos a isso, "é melhor nem sentarem do meu lado, porque vou levantar na frente de todos e gritar para não sentar do meu lado."

"Já aconteceu de eu ir a exibições e ter um assento livre do meu lado e, ainda assim, homens sentaram nas escadas. É porque eles sabem que se são um MeToo é melhor não sentar do meu lado a não ser que queiram pedir desculpas."

A atriz se referiu ao movimento MeToo, quando atrizes de Hollywood começaram a denunciar em sequencia produtores e atores por abuso ou assédio sexual.