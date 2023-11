Sander Mecca é o oitavo eliminado do reality 'A Fazenda 15'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sander Mecca foi o 8º eliminado de A Fazenda 15 (Record). Conforme a votação popular, o ex-membro do Twister registrou apenas 6,32% dos votos e deixou o reality show na noite desta quinta-feira (16). Ele disputava a permanência no programa com Márcia Fu e Lucas Souza.

Lucas foi anunciado como o primeiro salvo para continuar em A Fazenda, enquanto Márcia Fu foi a segunda opção do público. No reality, os espectadores optam em quem desejam ver seguindo no jogo e o menos votado deixa a competição.

Galisteu encerrou a votação às 23h59 e emendou seu discurso da despedida. "Não é a primeira vez de vocês aqui na minha varanda (...) Lucas, você entrou aqui com uma tensão dupla, mesmo assim, não se rendeu", disparou ela, falando sobre cada participante.

Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Sander Mecca foram indicados na votação desta terça-feira (14) e se enfrentaram no desafio do dia. Márcia já estava na roça por ter sido indicada em uma dinâmica especial do Poder da Chama.

No entanto, nesta quarta-feira (15), Jaquelline venceu a prova do fazendeiro e foi retirada da berlinda, além de conquistar o reinado.