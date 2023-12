Paolla Oliveira e Globo não renovam contrato, e atriz deixa emissora após 18 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira não é mais funcionária da Globo. Neste domingo (3), a atriz anunciou que o contrato fixo com a emissora foi encerrado há poucas semanas e não houve uma renovação. Protagonista de várias novelas como "Amor à Vida" ( 2013) e "Cara e Coragem" (2023), ela contou ter feito 18 anos de casa, agradeceu e disse que espera ser chamada para novas oportunidades. "Obrigada, TV Globo, até já!".

A atriz fez um post mostrando o crachá da Globo e contou um pouco sobre a sua trajetória que começou em "Belíssima" (2005). "Construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso", começou .

Paolla, então, continuou: "Fui de adolescente, mocinha batalhadora traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa. Já peguei tirolesa, fui dublê e esbarrei num Emmy. Acabou? Não acabou! Ainda tem a Jordana, de Justiça 2, que logo vocês vão conhecer. E não importa onde eu caia, seja de paraquedas ou não, uma coisa eu sei: seguirei construindo", comentou.

Por fim, ela falou sobre a não renovação do contrato. "Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas e não poderia deixar de lado, portanto, meu post do crachá. Foi exatamente como desejei. E como eu trabalhei para que fosse", concluiu.

