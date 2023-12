Ana Hickmann critica Alexandre Correa e responde advogado: 'Quer distorcer a realidade'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ex-modelo e apresentadora Ana Hickmann divulgou uma nota no fim da noite de sábado (9) onde criticou a postura de Alexandre Correa, e de seu advogado, Enio Murad.

Correa e seu defensor pediram o fim da medida protetiva que Ana tem direito por a apresentadora da Record conversar com Alexandre para que ele veja o filho do casal por WhatsApp.

Para Ana Hickmann, a defesa de Alexandre tem feito o que diversos outros homens acusados de agressão fazem: descredibilizar a vítima, que no caso, é a ex-modelo.

"Observamos que a outra parte tem adotado uma abordagem completamente sensacionalista, empregando estratégias que visam distorcer a realidade. Tais ações parecem ser um esforço deliberado para inverter situações e desviar a atenção do cerne da questão, manipulando fatos e disseminando informações inverídicas", diz Ana.

"Assim como ocorre com milhares de mulheres, a defesa do ex-marido apresenta características comuns desempenhadas em casos de pessoas agressoras, na tentativa de negar a obviedade dos fatos e fazer o agressor de vítima", ressalta a apresentadora.

"Esta tentativa parece ser um esforço para ignorar e menosprezar a Medida Protetiva outorgada em favor de Ana Hickmann, abrangendo todos os seus familiares. É crucial reiterar que esta medida está plenamente válida e em vigor", completa o comunicado.

Por fim, Ana Hickmann comentou mais uma vez que o caso está em segredo de justiça e voltou criticar vazamentos promovidos pelo ex-marido para a imprensa.

"Ressaltamos que todos os processos relacionados a este caso estão tramitando sob segredo de justiça. Ana Hickmann, em sua total transparência e compromisso com a justiça, já prestou todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes. Ela continua dedicada e vem se empenhando a solucionar as questões pendentes de maneira legal e confia plenamente na justiça", concluiu.

