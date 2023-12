Ludmilla compartilha foto com Beyoncé e comemora

GABRIELA BONIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tão esperado encontro entre Beyoncé e Ludmilla agora está eternizado em imagens. A cantora brasileira compartilhou neste sábado (23) sua foto com a estrela americana, tirada durante a passagem de Beyoncé por Salvador, na Bahia, para um evento do filme "Renaissance".

"Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito @beyonce você mudou minha vida, obrigada por existir thanks @4iamivy for this (segunda foto sou eu depois de receber a foto, quem tá postando é a minha alma)", escreveu Lud, emocionada.

Ludmilla, fã declarada da artista pop, iniciou sua carreira utilizando o nome de "MC Beyoncé". Após o encontro, Brunna Gonçalves, esposa da brasileira, disse que Beyoncé já conhecia o trabalho de Ludmilla.

Galeria Imagens da cantora Ludmilla Ludmila Oliveira da Silva é uma cantora, compositora, dançarina e empresária brasileira https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/42870-ludmilla * Na foto compartilhada, as duas aparecem lado a lado sorrindo para a câmera. Ludmilla também publicou uma segunda foto, em que está deitada no chão após o encontro.

"Beyhives Brasil esse momento é todo nosso!!!!!!!!! Dedico essa foto a todos vocês", complementou a autora do hit "Maldivas" nos comentários de sua própria publicação.

Celebridades também comemoraram a realização do sonho de Ludmilla. Nos comentários, a empresária e influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa), a influenciadora Pequena Lo e os atletas olímpicos Paulo André e Rebeca Andrade são alguns dos nomes que celebraram o encontro.