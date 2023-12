Velório de PC Siqueira acontece nesta quinta-feira em Guarulhos, em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório de PC Siqueira acontecerá nesta quinta-feira (28), às 20h, no Cemitério Primaveras 1, em Guarulhos. O sepultamento do youtuber, encontrado morto em seu apartamento, será nesta sexta-feira (29), às 9h30.

PC Siqueira se suicidou nesta quarta-feira (27) aos 37 anos, segundo a polícia. Corpo do apresentador foi encontrado às 17h50 em seu apartamento localizado no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

"A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro. No local, o Samu já confirmou o óbito. O caso foi registrado como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", diz a nota.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

QUEM FOI PC SIQUEIRA?

Natural de Guarulhos, Paulo Cezar Goulart Siqueira nasceu em 18 de abril de 1986. Começou a trabalhar como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos na adolescência.

Quando criança, PC era vítima de bullying das outras crianças por causa do seu estrabismo. Por isso, disse ter sido alfabetizado em casa.

Ficou famoso pelo trabalho no YouTube, ao fundar o canal "Maspoxavida", a partir de 2010. Com humor, opinava sobre os mais variados temas. Atingiu mais de dois milhões de seguidores e 16 milhões de visualizações.

Muitas opiniões causavam polêmicas, em especial, as de cunho religioso. Ateu, ele fazia piada com símbolos ligados ao cristianismo. "Barata, em minha opinião, é a prova de que Deus não existe", disse ele em um vídeo.

Sucesso na internet levou PC para a televisão. Apresentou programas na MTV entre 2011 e 2013, como PC na TV, MTV Games, Nunca Verão e Furo MTV.

Também participou do reality de empreendedorismo O Aprendiz, em 2019, na Band. E estrelou filmes de comédia, como "Internet - O Filme" (2017) e "Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?".

Em 2020, PC disse aos seguidores que estava sofrendo com osteonecrose da cabeça femoral, uma doença degenerativa rara. No ano seguinte, fez uma cirurgia no quadril.

Em 2020, desativou a conta no YouTube por seis meses ao ser acusado de pedofilia e viu sua popularidade cair. Voltou a postar vídeos em dezembro daquele ano, rebatizou o canal com seu nome e manteve periodicidade, apesar de lutar contra problemas de saúde mental. O engajamento, no entanto, não foi o mesmo.

Em 2022, anunciou a venda de publicidade em seu Instagram por apenas R$ 100. O valor dividiu opiniões, e ele rebateu uma crítica: "Eu só estou trabalhando, cara. Calma".

Sua última publicação no YouTube aconteceu há uma semana. No vídeo de sete minutos, ele falou sobre o término do namoro e amor-próprio.

SAÚDE MENTAL

PC Siqueira falava abertamente sobre problemas ligados a sua saúde mental e chegou a falar que tentou suicídio. Ele dizia enfrentar a depressão desde que se conhecia como gente, além de ter sido diagnosticado com transtorno bipolar.

"O transtorno é aquela coisa em que questão em uma hora você tem variações de humor muito grande. Você entra no banho com um humor e sai com outro. Sai animado para fazer uma coisa e depois perde a vontade. Deita passa duas horas você quer de novo. E é o tempo todo assim": PC Siqueira ao portal R7, em 2014.

Em 2021, PC Siqueira usou as redes sociais para celebrar sua "segunda chance de viver" após quase morrer de overdose. O youtuber comentou que passou por muita coisa para se livrar "do alcoolismo e abuso de substâncias".

Em março deste ano, o youtuber foi socorrido em "estado de fragilidade" por bombeiros, segundo boletim de ocorrência obtido por Splash. PC Siqueira contou ter ficado desacordado por um tempo até atender a chamada dos agentes pelo interfone. Via Instagram, no dia seguinte, relatou ferimentos leves.

Ele disse que não queria espetacularizar o ocorrido. Além disso, agradeceu as doações que recebeu dos seguidores via PIX para comprar os remédios que precisava, os quais já estava sem tomar há 15 dias.

Na ocasião, disse que continuava a ser ameaçado por "semi-anônimos" que viviam perto dele. "Não vou me calar ou ceder. Essa história vocês vão acompanhar de perto conforme eu for entendendo melhor. Agradeço a compreensão. Conto com vocês na luta contra o bullying."

ACUSAÇÃO DE PEDOFILIA

PC Siqueira viu seu nome envolvido em um escândalo de pedofilia em junho de 2020. Segundo suposta conversa vazada nas redes socais, ele teria enviado fotos íntimas de uma menina de seis anos.

Na ocasião, ele disse que era vítima de uma "articulação criminosa". O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

Peritos, no entanto, concluíram que o youtuber não armazenou ou compartilhou fotos ou vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade. Também não teve conversas com outras pessoas sobre o tema e tampouco fez buscas em sites de pesquisas a respeito do assunto. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV em 2021. Mesmo sem as provas, o caso seguia sem previsão de conclusão.