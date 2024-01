Ex de Ana Hickmann convoca reunião para tentar repassar bens a credores e quitar dívidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acusado por Ana Hickmann de lesão corporal e violência doméstica, o empresário Alexandre Correa convocou, por meio de um edital protocolado na Justiça, uma reunião com os credores da empresa que ele possui com a apresentadora para o próximo dia 18, às 8h30. A ideia dele é tentar entrar em acordo para encerar os inúmeros processos contra a empresa por dívidas.

De acordo com Enio Martins Murad, advogado do empresário, Alexandre tentará repassar alguns imóveis que tem. Segundo ele, o patrimônio do agora ex-casal gira em torno dos R$ 50 milhões. Ana e Alexandre são casados em regime parcial de bens.

"Como Alexandre é dono de 50% do valor da empresa, cabe a ele acertar as dívidas correspondentes a esse montante (cerca de R$ 15 milhões). As dívidas correspondentes à parte de Ana Hickmann deverão ser quitadas por ela", diz o advogado. Procurada, a apresentadora não se manifestou, mas sua equipe já disse que o caso segue em segredo e não pode dar informações.

Essa estratégia faz parte da complementação de um ofício exigido no processo judicial, que também solicitava que Alexandre comprovasse alguns documentos. Não há nessa ação nenhum pedido de falência. As dívidas da empresa beiram os R$ 30 milhões.

Segundo Enio, antes da separação, Alexandre teria pedido que Ana vendesse parte de seu patrimônio para encerrar de vez as dívidas, mas ela não teria aceitado.

Uma das empresas que acusam a Hickmann Serviços Ltda. pelo não pagamento de um empréstimo é a Ice Comunicação, que entrou com ação e agora quer receber R$ 5,5 milhões, valores acrescidos de juros e correção monetária.

A Ice, que faz gerenciamento de redes sociais e propaganda, alega que fechou um contrato de empréstimo com Alexandre e a empresa com promessa de pagamento em 30 dias. O contrato e a nota promissória assinados não teriam sido honrados.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora insinuou que as dívidas milionárias se devem ao fato de o ex-marido ter destruído seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas. "Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica", explicou Hickmann. "Encontrei documentos, cheques e operações lícitas e ilícitas com assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas", concluiu a apresentadora. Alexandre nega.