Famosos lamentam morte da atriz Jandira Martini

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jandira Martini morreu aos 78 anos. Nas redes sociais, diversas celebridades lamentaram:

Marcos Caruso: "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", escreveu o ator, que assinou com Jandira a peça "Às Favas com os Escrúpulos".

Ana Maria Braga: "Vá em paz, Jandira. Sua arte e sensibilidade são eternas. Meus sentimentos à família, amigos e fãs."

Thalita Rebouças, escritora: "Puxa, eu era tão fã dela".

Otaviano Costa, ator e apresentador: "Todo nosso sentimento".

Marisa Orth, atriz: "Que tristeza".A MORTE

A causa da morte não foi revelada. Segundo o jornal O Globo, ela enfrentava um câncer de pulmão.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.