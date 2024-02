Jacob Elordi é investigado por suposta agressão na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jacob Elordi, o queridinho do momento em Hollywood, parece ter se metido em confusão. O ator de "Saltburn" e "Euphoria" está sendo investigado por ter supostamente agredido o produtor Joshua Fox em Sydney.

Segundo o jornal australiano Daily Telegraph, Elordi estava em um hotel nos subúrbios de Sydney quando foi abordado pelo produtor do programa de rádio "The Kyle & Jackie O Show" na Kiss FM.

Segundo o que Fox contou no programa Monday Morning, ele se aproximou filmando e perguntou ao ator se poderia ganhar um pouco da água do seu banho, referindo-se a uma cena viral do filme "Saltburn". Elordi teria reagido agressivamente e pedido para que ele parasse de filmar e deletasse o vídeo.

"Eu me recuso [a apagar o vídeo] porque estou me sentindo desconfortável e essa é a única evidência do ocorrido", foi o que Fox disse no programa. "E depois, Jacob meio que escorrega e me empurra contra a parede e suas mãos estão na minha garganta", disse ele.

A polícia local disse à Variety que está investigando o caso: "A Polícia foi informada às 15h30 do sábado, 3 de fevereiro de 2024, sobre um homem de 32 anos supostamente agredido por um homem de 26 anos. O homem não apresentava ferimentos. As investigações sobre o incidente continuam".

Jacob Elordi e sua equipe não se manifestaram sobre o ocorrido.