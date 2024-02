'Vocês são muitos chatos e pensei em pular', diz Anitta para dois fãs em fila de fotos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta faz questão de atender seus fãs antes de alguns shows, mas a cantora não manda recado quando não gosta de uma situação. E foi isso que aconteceu antes da apresentação no trio de Ivete Sangalo nesta quinta-feira (9), em Salvador. A cantora, que é a voz do metrô da capital baiana do dia 10 ao 12 deste mês, perdeu a paciência com dois fãs que estavam na fila de fotos

Enquanto tirava foto com fãs, um deles ficou insistindo para Anitta cantar um repertório surpresa no trio que comandará nesta sexta-feira (10), no circuito Barra-Ondina.

"Você está com uma dívida com a gente. A gente está indignado. A gente quer um repertório surpresa aqui também", dize o tal fã. Outro seguidor ri e rebate: "Bicha chata a senhora hoje, né?". Anitta, que continua tirando foto com outros seguidores, então manda: "Nossa, insuportável".

A cantora, que não adiantou sobre as atrações do seu bloco na cidade baiana, percebe que os dois se aproximam dela na fila e dispara: "Vocês são muitos chatos e pensei em pular". Um seguidor então choraminga coma Anitta: "Não faça isso comigo".