No Japão, Marina Ruy Barbosa se espanta com terremoto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 28, que está no Japão em viagem de férias após "Fuzuê", levou um susto ao receber em seu celular alerta para terremoto. Ela publicou a mensagem nas redes sociais e posou com feição de medo.

Na mensagem compartilhada por ela, o aviso de que "forte tremor é esperado em breve. Fique calmo e procure abrigo nas proximidades". Um terremoto de magnitude 5,3 foi sentido na Região Metropolitana de Tóquio, no Japão, já na manhã desta quinta-feira (21), que pelo horário de Brasília corresponde à noite de quarta (20). Ainda não havia registros sobre mortos ou feridos.

Quem também esteve pelo país foi a atriz Alice Wegmann, 28. Pelas redes sociais, muita gente foi ao perfil dela para saber se estava bem, e a artista tranquilizou os fãs.

"Oi, amores! Acabei de acordar no voo, conectei o Wi-Fi e soube do terremoto. Estou bem. Já estava em Doha a caminho de casa. Ainda não consegui ver as notícias, mas de cá rezando para que não tenha causado grandes consequências", publicou.