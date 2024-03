Globo negocia transmissão de show gratuito de Madonna no Rio de Janeiro

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo tem conversas de parceria com o banco Itaú para a transmissão do show gratuito que a cantora Madonna fará no Brasil em maio, na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

As negociações estão em estado avançado, já que o Itaú também conversa com a Globo para fazer um grande plano de mídia para a divulgação da vinda da diva pop ao país.

O show acontecerá no dia 4 de maio, um sábado, segundo apurou a reportagem sobre a negociação entre as partes.

A ideia inicial da transmissão é fazer algo multiplataforma, como costumam ser eventos musicais exibidos pela Globo, como o Lollapalooza e o Rock in Rio.

Ou seja, a apresentação de Madonna deverá ter exibição em TV paga, Globoplay, o streaming da emissora, e até em TV aberta.

Itaú e Globo têm relação estreita desde o início dos anos 1990. Só para se ter uma ideia, o banco privado é o patrocinador mais longevo das transmissões do Campeonato Brasileiro na emissora, comprando cotas desde 1992.

Desde o começo do mês, a vinda da americana com sua turnê de comemoração da carreira, "The Celebration Tour", é ventilada nas redes sociais. O show gratuito será totalmente bancado pelo Itaú em uma agressiva campanha de marketing.

Madonna já esteve no Brasil para shows em 1993, 2008 e 2012, com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet" e "MDNA Tour", respectivamente.