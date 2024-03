Madonna agradece aos fãs brasileiros 'por todo o amor e devoção'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com data marcada para seu show no Brasil, Madonna usou suas redes sociais para agradecer o carinho dos fãs.

Em seu perfil no X (Twitter) ela publicou o vídeo da campanha que protagoniza. "Esse filme foi feito para agradecer aos meus fãs brasileiros por todo o amor e devoção", escreveu a rainha do pop.

Em seguida, agradeceu ao trabalho de sua equipe e do patrocinador. A cantora fará uma única apresentação no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. O show será gratuito e acontecerá na praia de Copacabana.

Há cerca de um mês, fãs de Madonna vêm especulando sobre o show, que foi confirmado oficialmente nessa quinta-feira (21).

A apresentação faz parte da "Celebration Tour" turnê comemorativa dos 40 anos de carreira da diva pop.