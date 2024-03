Filho de Chitãozinho, Enrico se lança na música e diz não se importar de ser 'nepo baby'

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os nepo babies não param de se multiplicar no meio da música, e o mais novo representante desta leva é Enrico, 22, filho de Chitãozinho. Ele diz não conhecer o termo. Prefere o batido "Filho de peixe, peixinho é", que afirma ser um comentário frequente em suas redes. Mas o fato é que seu nome invariavelmente vem acompanhado do aposto "filho de Chitãozinho" em comunicados à imprensa e peças de divulgação.

Nepo baby é uma palavra que mistura os termos "nepotismo" e "baby" e tem sido usada para definir jovens artistas cujas carreiras teriam sido facilitadas por conta de pais, parentes ou padrinhos famosos. Ao saber qual seu significado, ele concorda: a família musical (Enrico também é sobrinho de Xororó e primo de Sandy e Júnior) alavancou seu lançamento.

O cantor fez seu primeiro show no último dia 12 de março, em São Paulo e seu 'début' no mundo artístico foi anunciado assim pela assessoria de imprensa: "Chitãozinho recebeu amigos e convidados para o lançamento do primeiro show de carreira do seu filho Enrico". O astro sertanejo também cantou ao seu lado.

Ele diz ser influenciado e incentivado pela família, e conta que Chitãozinho é exigente e foi bastante presente na parte técnica e musical de seu primeiro álbum, "Um Dia de Sol", recém-lançado. "[Ele participou] Da criação dos arranjos, da escolha dos repertórios. (...) Quando acha que tem que melhorar alguma coisa aqui, ou dar uma sugestão ali, sempre faz. É muito firme em relação a isso".

Enrico define seu estilo como diferente do sertanejo cantado pela dupla do pai e do tio. Suas músicas incluem temas românticos e populares, como amor, infância e paixão. "Caminhãozinho" é uma delas. O clipe traz uma criança representando Enrico, que canta no ambiente da fazenda e fala de um primeiro amor puro e inocente.

A mãe, Márcia Alves, atua nos bastidores, cuidando de todo o "business". "Fico feliz de ter pai e mãe me apoiando em algo que eu amo", diz o músico, que, antes de decidir apostar todas as fichas na bem-sucedida carreira de boa parte de sua família, fez teatro e três filmes .

Ela atuou em "Coração de Cowboy" (Netflix), "O melhor Verão de Nossas Vidas" (Prime Video) e "Sistema Bruto" (sobre o universo da música sertaneja). Formado também em aviação civil, Enrico diz que a música fala mais alto e é nisso que vai investir agora: "Por que será, né?", brinca.

