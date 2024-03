Madonna confirma show na praia de Copacabana, em maio, com a Celebration Tour

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O show de Madonna na praia de Copacabana, no dia 4 de maio, foi confirmado nesta segunda-feira pela produtora Live Nation. O show será o único da turnê "The Celebration Tour" na América do Sul.

Entre o vídeo capturado em novembro do ano passado, durante um show, no qual Madonna fala casualmente com a plateia que viria ao Brasil, e a postagem do Itaú na semana passada com a cantora dizendo de maneira direta "Brazil, I'm coming soon", foram quatro meses de especulações e ansiedade por parte dos fãs.

Aos 65 anos, Madonna fará sua quarta passagem pelo Brasil. Em 1993, ela trouxe a turnê "The Girlie Show", divulgando o álbum "Erotica", com apresentações no Morumbi e no Maracanã. Ela voltou em 2008, na turnê "Sticky & Sweet Tour", do disco "Hard Candy", novamente para os mesmos palcos, mas com mais datas -duas em São Paulo e três no Rio.

Em 2012, com a turnê do álbum "MDNA", ela fez dois shows no Morumbi, um no Parque dos Atletas no Rio e outro em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. O maior público foi em 1993, quando reuniu 120 mil pessoas no Maracanã. A expectativa desta vez é que mais de um milhão de pessoas assistam à apresentação gratuita em Copacabana, o que bateria de longe o próprio recorde da cantora, de 126 mil pessoas em 1990, no Estádio de Wembley, com a "Blond ambition tour".

O show que será apresentado em Copacabana encerra a "The Celebration Tour", em comemoração aos seus 40 anos de carreira. É sua décima segunda turnê e a primeira que não está atrelada a um disco específico. No roteiro, ela passeia por todas as fases de sua carreira, com canções que remontam a seu disco de estreia de 1983, como "Holiday", e a álbuns mais recentes, como "Give me All Your Luvin'", lançada em 2012 em "MDNA".

Muitas músicas do show, estão fora de suas turnês há anos, como "Justify My Love" e "Live to Tell". "Faz gostoso" -de seu mais recente disco, "Madame X"- é aposta certa para a apresentação em Copacabana. Na gravação, a cantora faz um dueto com Anitta, que provavelmente será repetido no palco.

"The Celebration Tour" desenha não apenas uma trajetória musical, mas marca o papel de Madonna na cultura pop e na sociedade ao longo destes anos. A cantora deixou sua marca de provocação em pautas como a liberdade sexual, a afirmação feminista, a valorização da cultura queer e a denúncia do moralismo vazio da Igreja.

A turnê foi anunciada em janeiro de 2023, num vídeo que reunia astros como Jack Black, Judd Apatow, Amy Schumer e Lil Wayne. A estreia, porém, foi adiada depois de Madonna ter tido uma infecção bacteriana que a levou à UTI, no fim de junho. Assim, a largada que seria dada em julho, nos Estados Unidos, aconteceu somente no dia 14 de outubro, na O2 Arena, em Londres.