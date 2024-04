Pela 1ª vez, Buckingham abre sala da sacada para visitas; veja quanto custa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º decidiu abrir, pela primeira vez, a ala leste do Palácio de Buckingham para visitas.

No passeio guiado de 45 minutos, o público poderá conhecer a Sala Central, que leva à famosa sacada do Palácio. Os visitantes, porém, não poderão acessar a varanda. Além da Sala Central, será possível acessar também a Sala de Estar Amarela e os corredores da ala, que fica na parte frontal do palácio.

Na ala, será possível ver obras de arte e antiguidades do século 18 espalhadas pelos cômodos. Entre os objetos mais valiosos da ala leste estão o relógio Kylin, formado por uma escultura asiática de porcelana e um relógio francês, e um lustre de 1818, encomendado pelo rei George 4º enquanto ainda era príncipe.

A visita custa 75 libras, cerca de R$ 475, e deve ser agendada pelo site Royal Collection Trust. Os passeios acontecerão diariamente, de 15 de julho a 31 de agosto, e terão no máximo 20 visitantes. Os ingressos serão liberados com prioridade por 24 horas para os assinantes da newsletter do Royal Collection Trust no dia 9 de abril. A partir do dia 10, o restante dos ingressos será liberado para o público geral no mesmo site.

O rei também abriu pela primeira vez o Castelo de Balmoral, na Escócia, para visitas. Foi nesta casa de veraneio da família real que a rainha Elizabeth 2ª morreu em setembro de 2022. Os passeios custam 150 libras, cerca de R$ 950, e acontecerão de 1º de julho a 4 de agosto.

O rei Charles 3º deseja tornar as residências reais mais acessíveis. A informação é do jornal The Telegraph.