Madonna anuncia chegada 1 mês antes de show em Copacabana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltam exatamente 30 dias para o show de Madonna no Rio de Janeiro e a rainha do pop já anunciou que está chegando. A cantora entrou no clima do Brasil e publicou nesta quinta-feira (4) uma série de fotos nas redes sociais com legenda bem brasileira.

"Safada is coming to Rio" (Safada está vindo para o Rio), escreveu ela como legenda das fotos sensuais, tiradas no dia da gravação do comercial do Itaú, patrocinador do show. O banco anunciou que seus clientes podem concorrer a um lugar para assistir à apresentação em área VIP.

O show de Madonna na praia de Copacabana será a única apresentação da "The Celebration Tour" na América do Sul, deve começar entre 21h30 e 21h45 do dia 4 de maio e durar cerca de duas horas. A Globo fará a transmissão na TV aberta, no Multishow e no Globoplay.

O setor de turismo do Rio de Janeiro prevê hotéis lotados e ampliação de voos. A expectativa é de que em torno de 1 milhão de pessoas assistam à estrela na praia de Copacabana.

