Advogados de Madonna respondem a processo por show atrasado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna respondeu aos fãs que a processaram por atrasar em duas horas um show em Nova York no final do ano passado. Eles disseram que se sentiram prejudicados porque precisavam acordar cedo e trabalhar no dia seguinte.

Os advogados da cantora dizem que essa alegação dos fãs não pode ser considerada uma injúria reconhecível pela Justiça nem resultar numa ação judicial. As informações são da Billboard.

Um dos fãs ainda teria celebrado o show em seu perfil no Facebook, o que indica, segundo os advogados da cantora, que o show atendeu ou superou as expectativas.

A apresentação em questão aconteceu na arena Barclays Center, em Nova York. Os fãs reclamam de propaganda enganosa porque Madonna só surgiu no palco cerca de duas horas após o horário indicado nos tíquetes.

"Em nenhum lugar foi dito que Madonna subiria ao palco às 20h30 em ponto, e nenhum frequentador razoável do show -e certamente nenhum fã de Madonna- esperaria que a atração principal de um grande show subisse ao palco no horário mostrado nos ingressos", escreveram os advogados de Madonna.

"Em vez disso, um espectador razoável entenderia que as portas do local abrirão no horário marcado ou antes, e que pode haver um ou dois shows de abertura enquanto o público chega e encontra seus assentos."

Em nota enviada à Billboard, o advogado dos fãs diz que o processo foi feito para representar milhares de outros fãs que precisaram sair da arena na metade do show porque o transporte público estava prestes a fechar ou porque tinham feito combinados com as babás dos seus filhos, e que não esperavam tanto atraso, ainda mais sem nenhum show de abertura.

Madonna é conhecida por atrasar o começo de suas apresentações. Em 2019 e 2020, ela já havia sido processada por subir tarde ao palco.

A cantora tem viajado pelo mundo desde o ano passado com a sua "The Celebration Tour", turnê dedicada a comemorar seus 40 anos de carreira. Ela encerrará a maratona de shows no Brasil, em maio, com um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.