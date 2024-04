Ludmilla tem pico de buscas no Google dos EUA após apresentação no Coachella

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentação de Ludmilla no Coachella foi um marco histórico para a cantora. No último domingo (14), ela se tornou a primeira artista negra e latino-americana a se apresentar no palco principal do festival, um dos maiores do país.

Com isso, o nome da cantora teve um pico de buscas no Google Trends dos Estados Unidos após a apresentação.

Segundo o Trends da plataforma, recurso que indica tendências, a Califórnia foi o estado onde mais se buscou o nome dela. É lá que acontece o evento.

Quando Ludmilla subiu ao palco, um áudio enviado pela cantora Beyoncé tocou. "Diretamente do Rio de Janeiro para a Califórnia, e agora aqui no Coachella, senhoras e senhores: Ludmilla", disse.