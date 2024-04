Anitta é acusada de plágio na internet por 'Grip', música de seu novo álbum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta divulgou uma prévia da música "Grip", de seu novo disco "Funk Generation", que será lançado no dia 26 deste mês, e causou polêmica nas redes sociais. Alguns internautas acusaram a artista de plágio pela semelhança do som com "Se Tá Solteira", do FBC.

A faixa é do álbum "Baile", de 2021, com produção de Vhoor. O disco explora o gênero miami bass e fez sucesso no ano em que foi lançado. Procuradas pela reportagem, Anitta e sua equipe não se manifestaram sobre as sugestões que apontam semelhança entre as duas músicas até a publicação da matéria.

"Se for coincidência que bom, as pessoas tão lembrando do meu nome. Como eu vou falar que a Anitta me plagiou? Sou fã da Anitta. Mas que é uma coincidência muito perspicaz é" disse FBC em vídeos publicados em seu X, antigo Twitter.

"Se os produtores ouviram e falaram parece muito com 'Se Tá Solteira', se não tiveram esse carinho, esse cuidado, beleza", continuou o funkeiro. "Quem acha que não parece vai lá no Spotify, ouve e me fala."

Mas outras pessoas responderam a FBC dizendo que "Se Tá Solteira" também teria sido sampleada -técnica que consiste em recortar e reutilizar trechos de gravações já existentes, muito comum em gêneros como funk e hip hop desde sua criação.

O ritmo teria sido exportado de "Planet Rock", música de 1982 de Afrika Bambaataa e Soul Sonic Force.

Depois que essa semelhança foi apontada, outro internauta argumentou que, na realidade, a própria "Planet Rock" é derivada de uma composição do célebre maestro Ígor Stravinsky, "The Firebird".