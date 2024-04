Billie Eilish diz que gosta de se masturbar em frente ao espelho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a lançar mais um álbum, Billie Eilish abriu o jogo sobre sexualidade. Em 2023, a cantora afirmou em uma entrevista que é bissexual e falou sobre a relação com seu corpo.

Em uma entrevista para a revista americana Rolling Stone, ela afirma que, durante a vida, se apaixonou por algumas mulheres, mas entendeu sobre a atração ao perceber que queria colocar o rosto em uma vagina.

Uma das declarações da artista é sobre sexo e masturbação. Ela disse que adora se masturbar em frente ao espelho porque isso a faz se sentir empoderada. "Em parte porque é excitante, mas também me faz ter uma conexão crua e profunda comigo mesma e ter um amor pelo meu corpo que nunca tive. Poderia ter PhD em masturbação."

"Olhar para mim mesma no espelho e pensar 'Estou linda agora' é tão útil. Aprendi que olhar para mim mesma e me ver sentir prazer tem me ajudado muito a me amar e me aceitar."

Para relaxar e lidar com a depressão, o que mais gosta é fazer sexo, que, inclusive, é seu tópico favorito.

"As pessoas se sentem tão desconfortáveis falando sobre isso e ficam estranhas quando as mulheres estão muito confortáveis em sua sexualidade." Billie ainda diz que nunca foi uma pessoa feliz, mesmo tendo momentos alegres.

"Sinto que 'Hit Me Hard and Soft' [álbum] sou eu", diz ela. "Não é um personagem. Parece a minha juventude e quem eu era quando criança."