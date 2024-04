Chefão da Globo confirma programa com as ex-BBBs Fernanda e Pitel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chefão da Globo, Amauri Soares revelou nesta quarta-feira (24) que as ex-BBBs Fernanda e Pitel terão um programa na grade do Multishow em breve.

O anúncio aconteceu durante o Nosso Festival, evento interno realizado pela Globo em São Paulo. "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow", disse Amauri Soares em vídeo que circula nas redes sociais.

Fernanda e Pitel subiram ao palco do festival ao lado de Maju Coutinho. As duas fizeram brincadeiras em referência a participação delas no BBB 24 durante evento interno da empresa.

