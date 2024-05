Terceira e nova temporada de 'Bridgerton' será voltada na história de Colin e Penelope

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Netflix programou a estreia da primeira leva da terceira temporada de "Bridgerton": quinta-feira (16). Desta vez, o protagonismo da produção será centrado em Colin (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). A Lady Whistledown, a fofoqueira secreta do reino, está disposta a encontrar um marido para fugir de própria família.

Após ouvir de Colin, seu grande amor, que ele jamais a cortejaria, e romper com sua melhor amiga Eloise (Claudia Jesse), que descobriu o seu segredo, Penelope vai contar com a ajuda de uma pessoa para conquistar um homem. E adivinha quem? O terceiro filho da família Bridgerton e aquele que desde a primeira temporada deseja viajar pelo mundo. Só que Colin vai questionar seus próprios sentimentos em relação à amiga e aí começa a trama do casal.

Como nos anos anteriores, "Bridgerton" terá cenas quentes entre seus protagonistas. Luke e Nicola já contaram que se sentiram confortáveis ao gravarem as cenas de sexo por conta da amizade dos dois fora do set. A atriz até comentou em entrevista ao Ap Entertainment, que os dois quebraram um móvel durante uma gravação: "Eles [diretores] nos deram liberdade, tivemos muito a dizer sobre como fizemos essas cenas e o que queríamos fazer. E isso faz você se sentir bastante empoderado. Nos sentimos ótimos".

A série da Netflix pulou a ordem dos nove livros de Julia Quinn. O terceiro título é voltado para a história de Bennedict (Luke Thompson), mas a showruner Jess Brownell achou que estava na hora de contar a trama de Penelope. A segunda leva de episódios da terceira temporada chega à plataforma em 13 de junho.

