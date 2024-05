Viih Tube revela nome do segundo filho, Ravi, e feto já tem 110 mil seguidores em um dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Previsto para nascer em novembro, o segundo filho de Viih Tube e Eliezer já tem 110 mil seguidores no Instagram.

A conta foi aberta pela influenciadora neste sábado (25), em uma live feita para anunciar o nome do bebê, que será Ravi. Segundo Viih Tube, o significado do nome é "sol".

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, que completou o primeiro ano de vida em abril, comemorado com uma festa de três dias.

O casal de ex-BBBs anunciou a segunda gravidez há cerca de um mês. A gestação aconteceu após três meses de tentativas, e Viih Tube mostrou às seguidoras sua trajetória como "tentante".

