O que aconteceu com os 15 filhos da Rainha Charlotte? - Claro, as famílias eram muito maiores naquela época, mas o Rei George III e a Rainha Charlotte realmente se empenharam e tiveram 15 filhos! Esses homens e mulheres acabaram moldando a monarquia britânica, e alguns tentaram conduzir a Família Real em diferentes direções. Alguns até se tornaram reis. Inclusive, o interesse pelas vidas desses famosos herdeiros cresceu com o sucesso de 'Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton', série da Netflix. Desde o nascimento do primeiro filho de George III, em 1762, até a morte do último, em 1857, nesta galeria você saberá quem foram seus 15 filhos e suas contribuições para a história.

© <p>BrunoPress / Getty Images</p>