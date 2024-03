Oscar 2024: Os principais indicados e onde assistir os filmes! - Estenda o tapete vermelho porque aquela época do ano chegou de novo! A 96ª edição do Oscar será realizada no domingo, 10 de março, e parece que vai ser uma noite altamente competitiva. A categoria de Melhor Filme está repleta de potenciais vencedores após um ano incrivelmente forte para o cinema. 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, lidera com o maior número de indicações em todas as principais categorias, mas filmes como 'Barbie' e 'Pobres Criaturas' também geraram um burburinho excepcional na preparação para a temporada de premiações. Nas categorias de atuação, temos uma mistura de novatos promissores enfrentando atores experientes, muitos ainda aguardando por sua estatueta do Oscar desde o século passado! Embora haja sempre favoritos, a verdade é que tudo pode acontecer na grande noite. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nos indicados a Melhor Ator e Atriz em papéis principais e coadjuvantes, Melhor Diretor e Melhor Filme. Também trazemos a lista bônus com outros filmes indicados em outras categorias que valem ser vistos. Clique na galeria a seguir para ver um guia repleto de estrelas do Oscar 2024!

