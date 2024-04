Famosos que ganharam Oscars e outros prêmios após a morte! - Ganhar um Oscar é o ápice da carreira de muitos astros de Hollywood. Há décadas, o prêmio celebra atuações excepcionais de atores, juntamente com as inúmeras pessoas envolvidas nos bastidores de algumas das maiores obras do cinema. No entanto, muitos famosos não tiveram a oportunidade de colher os frutos do seu trabalho árduo porque faleceram antes de sequer saberem que foram reconhecidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Eles não receberam suas indicações e estatuetas enquanto ainda estavam vivos, e alguns nem sequer conseguiram ver seus filmes finalizados. Mas o Oscar não os esqueceu, premiando algumas estrelas falecidas com Oscars póstumos ou nomeações como tributo ao seu legado. Clique nesta galeria para ver quais celebridades foram indicadas ou até ganharam um Oscar depois de morrerem.

© Getty Images