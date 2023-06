Neymar envolvido em novo escândalo e a multa pode ser pesada

O momento atual é definitivamente um período sombrio para Neymar. Enquanto a estrela brasileira do Paris Saint-Germain se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, à qual foi submetido em março, e acaba de pedir desculpas publicamente por infidelidade, ele agora também enfrenta problemas com uma casa construída em seu país.

As obras de grande porte em uma de suas propriedades no estado do Rio de Janeiro foram interrompidas na quinta-feira devido a "infrações ambientais", o que pode resultar em uma multa pesada para o jogador de 31 anos, conforme anunciado pelas autoridades locais.

O projeto foi realizado "sem autorização ambiental" na luxuosa propriedade Aero Rural em Mangaratiba, a cerca de 130 km do Rio de Janeiro, informou a Câmara Municipal da cidade em um comunicado.

Entre as infrações, estão o desvio de um curso de água, a extração não autorizada de água de um rio e a utilização de água para abastecer um lago artificial. A investigação também revelou escavações e movimentações de terra, pedras e rochas sem autorização, além do uso de areia de praia sem licença ambiental, de acordo com o comunicado de imprensa.

"O próximo passo será avaliar as irregularidades encontradas e aplicar uma multa que, de acordo com as estimativas e considerando os danos causados ao meio ambiente, não será inferior a cinco milhões de reais", afirma o comunicado.

A casa, adquirida por Neymar em 2016, está localizada em um terreno de 10.000 metros quadrados, segundo a imprensa local, e inclui um heliporto, spa, sauna, sala de massagens, academia e instalações de restaurante.

