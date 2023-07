Aos 16 anos, Endrick já é reconhecido como um dos maiores talentos do futebol brasileiro, e o Real Madrid já providenciou sua contratação, podendo contar com o jogador do Palmeiras apenas quando ele completar 18 anos. Em entrevista à MARCA nesta sexta-feira, Endrick confessou que a escolha foi uma decisão fácil e até compartilhou uma história insólita.

"O Real Madrid é uma equipe que me encanta. Cresci assistindo aos jogos do Real Madrid. Cresci vendo meus ídolos do Real Madrid, e quando comecei a gostar mais de futebol, fui pesquisar mais sobre a história do clube. Tenho até uma história divertida para contar. Meu nome não seria Endrick, mas sim Di Stéfano, em homenagem ao jogador do Real Madrid", começou Endrick, prosseguindo.

"Portanto, isso também faz parte. Vi muitos brasileiros que jogaram lá, como Ronaldo, Vinícius, Rodrigo, Éder... Meus ídolos estão jogando lá. O maior clube da Europa me interessa muito. Sempre foi o que eu quis. Jogar no Real Madrid, por isso fiz a minha escolha", concluiu o jovem atacante brasileiro de 16 anos.

